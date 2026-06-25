Фото: министерство спорта Рязанской области
Спорт

Рязанцы воздухоплаватели завоевали три медали на Чемпионате России

Анастасия Мериакри
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С 11 по 20 июня 2026 года в городе Великие Луки Псковская область состоялся Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В масштабных соревнованиях приняли участие более 40 экипажей аэростатов, которые провели пять спортивных полетов. Оценивали мастерство пилотов судьи Евгений Чубаров и Евгения Жохова.

Особенно успешно на соревнованиях выступил молодой рязанский пилот Марк Стенин. Он приехал в Великие Луки с новой оболочкой «Импульс» и с первого старта продемонстрировал высокий класс пилотирования. По итогам личного зачета Стенин завоевал бронзовую медаль Чемпионата России, показав один из лучших результатов среди участников.

Не менее достойно выступила и сборная Рязанской области в командном зачете. По сумме результатов всех полетов рязанские воздухоплаватели заняли третье место, уступив лишь более опытным экипажам из Тульской области (первое место) и Московской области (второе место).

В рамках Чемпионата также был разыгран Кубок Княгини Ольги — специальные соревнования среди пилотов-женщин. Бронзовую награду в этом зачете завоевала представительница Рязанской области Марина Маврина.

Таким образом, рязанская делегация вернулась с Чемпионата России с тремя бронзовыми наградами — в личном, командном и женском зачетах.

Сезон воздухоплавательных соревнований продолжается. Уже в начале июля российские пилоты отправятся на этап соревнований в Пермский край. А с 3 по 10 августа Рязань примет одно из главных событий года — Всероссийские соревнования «Небо России», на которые приглашаются все любителей воздухоплавания.

Фото: министерство спорта Рязанской области

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