В Тульской области после атаки 73 БПЛА пострадала женщина

Тульская область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом рано утром 26 июня сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его данным, в одном из населённых пунктов Щёкинского района повреждения получил частный жилой дом. Пострадала женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Последствия атаки зафиксированы и в Новомосковске. Там повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие. На местах происшествий работают экстренные службы.
Как сообщил глава региона, в течение ночи подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 73 украинских беспилотника.
Жителей Тульской области призвали сохранять бдительность. Опасность атак БПЛА в регионе сохраняется.