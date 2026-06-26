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Новости России

В Тульской области после атаки 73 БПЛА пострадала женщина

Алексей Самохин
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Тульская область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом рано утром 26 июня сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его данным, в одном из населённых пунктов Щёкинского района повреждения получил частный жилой дом. Пострадала женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Последствия атаки зафиксированы и в Новомосковске. Там повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие. На местах происшествий работают экстренные службы.

Как сообщил глава региона, в течение ночи подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 73 украинских беспилотника.

Жителей Тульской области призвали сохранять бдительность. Опасность атак БПЛА в регионе сохраняется.

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