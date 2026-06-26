До +26 градусов и кратковременные дожди ждут рязанцев в выходные

Жителей Рязанской области ждут тёплые выходные с температурой до +26 градусов. Прогноз на 27 и 28 июня опубликовал региональный Гидрометцентр.

В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный ночью со скоростью 2–7 метров в секунду, днём усилится до 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области опустится до +6…+11 градусов, в Рязани — до +8…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов, в областном центре ожидается +22…+24 градуса.

В воскресенье, 28 июня, характер погоды существенно не изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет западным и северо-западным: ночью 2–7 метров в секунду, днём — 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, в Рязани — +10…+12 градусов. Днём по области ожидается +21…+26 градусов, в Рязани — +23…+25 градусов.

Температура воды в Оке у Рязани, по данным наблюдений, составляет +20 градусов.