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Политика

Раскрыты подробности уничтожения секретного «охранника НАТО» в зоне СВО

Алексей Самохин
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В зоне проведения специальной военной операции уничтожен лейтенант ВСУ, проходивший службу в засекреченной части, которая отвечала за безопасность иностранных делегаций. Смерть офицера могла быть намеренно спровоцирована украинским командованием для срыва западных проверок и сокрытия хищений. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Задачи погибшего в отдельном комментарии изданию также оценил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.

Версия подполья: устранение под видом боевых потерь

По мнению Сергея Лебедева, погибший лейтенант являлся сотрудником СБУ или ГУР МО. В его обязанности входила не столько физическая охрана иностранных кураторов, сколько проведение внезапных проверок на местах. Лейтенанты такого профиля собирают оперативную информацию, напрямую влияющую на безопасность, и контролируют реальное положение дел в подразделениях.

Координатор подполья отметил, что в ВСУ крайне негативно относятся к подобным инспекциям, так как они мешают теневому распределению средств. Лебедев утверждает, что украинские военные практикуют скрытое противодействие ревизорам.

Данные о приезде высокопоставленных проверяющих из СБУ (в звании от майора до полковника) регулярно «случайно» передаются российским спецслужбам, после чего по бункерам наносятся точечные удары. Подобные случаи фиксировались в Славянске, Краматорске, под Харьковом и в Сумской области.

Уничтожение офицера безопасности из передовой группы — это эффективный способ сорвать готовящийся визит. Гибель одного из охранников автоматически вынуждает западных специалистов менять время, маршруты и места своего пребывания.

Цели визитов натовских кураторов

Как сообщил Сергей Лебедев, ключевая задача иностранных эмиссаров при выезде в зону боевых действий — это жесткий аудит финансовых потоков. Поскольку на нужды ВСУ выделяются миллиарды, а доверия к украинскому генералитету у Запада нет, кураторы пытаются лично контролировать расходы. При этом некоторые иностранные представители сами заинтересованы в получении личной выгоды от военных поставок.

Лебедев добавил, что западные гости предпочитают не приближаться к линии фронта и размещаются в глубоких тыловых бункерах. На передовую (например, под Купянск) они могут отправить разве что провинившихся сотрудников. Однако российские ракетные комплексы, включая гиперзвуковые «Кинжалы», способны поражать даже самые защищенные подземные объекты.

Мнение эксперта: стандартная рекогносцировка

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев выразил более консервативный взгляд на гибель офицера. Он пояснил, что нахождение специалиста такого профиля в зоне боевых действий — это рутинная и обязательная практика для любых силовых структур.

Фонарев выделил два основных сценария, при которых мог погибнуть лейтенант:

  1. Прямой удар по дислокации: офицер находился на объекте непосредственно вместе с охраняемым VIP-лицом и попал под обстрел.
  2. Рекогносцировка на месте: лейтенант выехал в район заблаговременно, чтобы лично оценить оперативную обстановку, проверить защищенность объекта и проработать маршруты безопасности для будущего визита.

Эксперт подчеркнул, что характер рисков всегда зависит от статуса гостя. Политики и гражданские чиновники на передовую не выезжают. В то же время военные офицеры, отвечающие за планирование операций, обязаны лично посещать подразделения. Любой грамотный руководитель должен своими глазами оценить состояние бойцов и реальную обстановку на фронте, а не полагаться исключительно на бумажные доклады.

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