Еще 84 украинских беспилотника сбили над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще 84 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее глава области информировал об уничтожении 73 БПЛА и последствиях атаки. В Щёкинском районе повреждения получил частный жилой дом, пострадала женщина. Кроме того, в Новомосковске зафиксированы повреждения линии электропередачи и промышленного предприятия.

С учетом новых данных общее число уничтоженных за ночь беспилотников достигло 157.

Дмитрий Миляев напомнил жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов следует незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.

По словам губернатора, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Тульской области сохраняется.