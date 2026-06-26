Изображение от diana.grytsku на Freepik
Новости России

Мизулина назвала действия Apple «геноцидом российских технологий»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала массовое удаление сервисов холдинга VK из магазина приложений App Store. Под блокировку Apple попали ключевые российские платформы: «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, «Одноклассники» и «Почта Mail.ru».

По мнению главы Лиги безопасного интернета, действия американской корпорации являются продолжением западной политики по «отмене всего русского», начавшейся ранее с удаления приложений крупнейших российских банков. Мизулина подчеркнула, что Apple откровенно давит российские разработки, пользуясь своим монопольным положением на мировом рынке.

«Это уже можно назвать системным геноцидом российских технологий. Apple давно уже действует как отдельное государство, которое живет по своим негласным правилам и законам», — заявила Мизулина.

Она также напомнила, что жесткая политика платформы долгие годы вызывает вопросы у ИТ-специалистов по всему миру — с давлением и ущемлением прав разработчики сталкиваются, как только их продукты начинают набирать серьезные обороты. В качестве примера аналогичных претензий к корпорации она привела мессенджер Telegram.

Екатерина Мизулина считает, что конечной целью текущих ограничений является искусственное сдерживание конкуренции со стороны США и создание барьеров для развития суверенной цифровой инфраструктуры в России. По ее оценке, в ближайшей перспективе западные монополисты могут попытаться полностью ограничить в своих магазинах любые российские ИТ-продукты — от сервисов Яндекса до крупнейших маркетплейсов.

При этом глава Лиги безопасного интернета выразила уверенность, что подобные шаги дискредитируют саму компанию Apple в глазах мирового сообщества и заставят ИТ-индустрию в других странах задуматься о рисках сотрудничества с американской платформой. Мизулина добавила, что российские специалисты обязательно найдут технические альтернативы для обхода блокировок и продолжения стабильной работы сервисов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Еще 84 украинских беспилотника сбили над Тульской областью
Следующая статья
660 украинских беспилотников уничтожено за ночь над Россией 

Популярные материалы

Погода

Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.
Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Политика

При отступлении из Константиновки ВСУ подожгли храм с мирными жителями

Украинские военные при отступлении из районов Константиновки атаковали зажигательными беспилотниками храм Иова Почаевского, в котором укрывались мирные жители, и заминировали выходы из здания.
Новости России

Штрафы до 100 тысяч рублей установили в Московской области за продажу бензина несовершеннолетним

Депутаты Московской областной думы в окончательном третьем чтении приняли закон, устанавливающий штрафы для продавцов за нарушение запрета на реализацию горюче-смазочных материалов несовершеннолетним.
Культура и события

В Рязани пройдет масштабный фестиваль «День молодежки — 2026»

27 июня в Нижнем городском саду (у здания Рязанской филармонии) развернется главное молодежное событие региона — праздник, приуроченный ко Дню молодежи.
Темы
Новости России

660 украинских беспилотников уничтожено за ночь над Россией 

По данным военного ведомства, атака затронула более десятка российских регионов, а также акватории прилегающих морей. 
Новости России

Еще 84 украинских беспилотника сбили над Тульской областью

С учетом новых данных общее число уничтоженных за ночь беспилотников достигло 157.
Политика

Раскрыты подробности уничтожения секретного «охранника НАТО» в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции уничтожен лейтенант ВСУ, проходивший службу в засекреченной части, которая отвечала за безопасность иностранных делегаций.
Погода

До +26 градусов и кратковременные дожди ждут рязанцев в выходные

Температура воды в Оке у Рязани, по данным наблюдений, составляет +20 градусов.  
Новости России

В Тульской области после атаки 73 БПЛА пострадала женщина

В одном из населённых пунктов Щёкинского района повреждения получил частный жилой дом. Пострадала женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Новости России

Журналисты повторили маршрут семьи Усольцевых и заблудились в тайге 

Сотрудники СМИ отправились в поход втроем и в сопровождении местной коротколапой собаки, полностью воссоздав состав группы и время выхода Усольцевых.
Новости России

Аналитик Муртазин спрогнозировал ограничение работы сервисов iPhone в России после удаления приложений VK

Жалоба Минцифры РФ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия американской корпорации Apple может запустить процесс введения технических ограничений для смартфонов iPhone на территории страны.
Политика

Экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил о критических последствиях для ВСУ в случае конфликта с Белоруссией

По оценке эксперта, Киев откровенно злоупотребляет нежеланием Александра Лукашенко втягиваться в открытый вооружённый конфликт и рискует окончательно вывести белорусское руководство из себя.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье