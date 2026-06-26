Мизулина назвала действия Apple «геноцидом российских технологий»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала массовое удаление сервисов холдинга VK из магазина приложений App Store. Под блокировку Apple попали ключевые российские платформы: «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, «Одноклассники» и «Почта Mail.ru».

По мнению главы Лиги безопасного интернета, действия американской корпорации являются продолжением западной политики по «отмене всего русского», начавшейся ранее с удаления приложений крупнейших российских банков. Мизулина подчеркнула, что Apple откровенно давит российские разработки, пользуясь своим монопольным положением на мировом рынке.

«Это уже можно назвать системным геноцидом российских технологий. Apple давно уже действует как отдельное государство, которое живет по своим негласным правилам и законам», — заявила Мизулина.

Она также напомнила, что жесткая политика платформы долгие годы вызывает вопросы у ИТ-специалистов по всему миру — с давлением и ущемлением прав разработчики сталкиваются, как только их продукты начинают набирать серьезные обороты. В качестве примера аналогичных претензий к корпорации она привела мессенджер Telegram.

Екатерина Мизулина считает, что конечной целью текущих ограничений является искусственное сдерживание конкуренции со стороны США и создание барьеров для развития суверенной цифровой инфраструктуры в России. По ее оценке, в ближайшей перспективе западные монополисты могут попытаться полностью ограничить в своих магазинах любые российские ИТ-продукты — от сервисов Яндекса до крупнейших маркетплейсов.

При этом глава Лиги безопасного интернета выразила уверенность, что подобные шаги дискредитируют саму компанию Apple в глазах мирового сообщества и заставят ИТ-индустрию в других странах задуматься о рисках сотрудничества с американской платформой. Мизулина добавила, что российские специалисты обязательно найдут технические альтернативы для обхода блокировок и продолжения стабильной работы сервисов.