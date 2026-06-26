660 украинских беспилотников уничтожено за ночь над Россией 

В ночь на 26 июня дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, атака затронула более десятка российских регионов, а также акватории прилегающих морей.

Воздушные цели были нейтрализованы над территориями следующих регионов:

Белгородская, Брянская, Курская и Орловская области;

Калужская, Липецкая, Тульская и Рязанская области;

Ростовская и Воронежская области;

Астраханская область и Московский регион;

Республика Крым.

Кроме того, дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей.

Информация о последствиях на земле, возможных повреждениях инфраструктуры и наличии пострадавших в настоящий момент уточняется региональными властями и экстренными службами.