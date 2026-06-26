660 украинских беспилотников уничтожено за ночь над Россией 

В ночь на 26 июня дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, атака затронула более десятка российских регионов, а также акватории прилегающих морей.
Воздушные цели были нейтрализованы над территориями следующих регионов:
Белгородская, Брянская, Курская и Орловская области;
Калужская, Липецкая, Тульская и Рязанская области;
Ростовская и Воронежская области;
Астраханская область и Московский регион;
Республика Крым.
Кроме того, дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей.
Информация о последствиях на земле, возможных повреждениях инфраструктуры и наличии пострадавших в настоящий момент уточняется региональными властями и экстренными службами.