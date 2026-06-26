ФАС предупредило 26 объединений о недопустимости завышения цен на топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области со ссылкой на ФАС России сообщает, что в адрес 26 отраслевым ассоциациям и союзам, занимающимся реализацией нефтепродуктов, направлены письма. Ведомство рекомендовало участникам рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования.

В обращениях антимонопольщики напомнили о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо как в мелкооптовом сегменте (реализация с нефтебаз и нефтехранилищ), так и в розничном — на автозаправочных станциях.

Помимо профилактических писем, ФАС России ведет активную аналитическую работу. На основании полученных материалов и публикаций в средствах массовой информации ведомство проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте.

Особое внимание уделяется компаниям, которые реализовывали топливо независимым автозаправочным станциям и сельскохозяйственным производителям.