Над Рязанской областью в ночь на 26 июня сбили два БПЛА

Ночью 26 июня средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.
По данным Министерства обороны РФ, это лишь часть масштабной работы дежурных сил ПВО по всей стране. Только в ночь на 26 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.