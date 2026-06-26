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Общество

Крестик домонгольского периода и иконку с Богоматерью нашли на раскопках Старой Рязани

Анастасия Мериакри
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Старорязанская археологическая экспедиция Российской академии наук (СТРАЭ) начала делиться с общественности первыми находками текущего полевого сезона. Ученые уже приступили к работам на новом раскопе под номером «7В» и обнаружили первые артефакты еще до начала полноценного исследования культурного слоя.

15 июня специалисты разметили территорию нового раскопа «7В». Уже 20 июня, на этапе снятия дернового слоя, археологи извлекли первую значимую находку — нательный крестик. По предварительным данным, артефакт относится к домонгольскому периоду.

21 июня экспедиция завершила первую зачистку территории от дерна, открыв доступ к нижним слоям. А 24 июня коллектив пополнился еще одной находкой — нательной иконкой-привеской. Судя по изображениям, опубликованным экспедицией, на артефакте запечатлен образ Богоматери.

Все обнаруженные артефакты будут переданы специалистам для детального изучения. Старорязанская археологическая экспедиция продолжает свою работу.

Фото: https://vk.com/oldryazanexped
Фото: https://vk.com/oldryazanexped
Фото: https://vk.com/oldryazanexped

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