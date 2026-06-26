Дарья Донцова проведет открытый диалог с рязанцами в День молодежи

27 июня Нижний городской сад у здания Рязанской филармонии превратится в главную молодежную площадку города. Здесь развернется празднование Дня молодежи с насыщенной программой, охватывающей самые разные интересы.

Особым событием дня станет открытый диалог «Жить, чтобы помочь другим» с известной писательницей, сценаристкой и телеведущей Дарьей Донцовой. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы Российского общества «Знание».

Встреча начнется в 15:00 на главной сцене Нижнего городского сада. Гости смогут задать вопросы человеку, который умеет понимать и слушать других. Будет уютно, по-домашнему и, конечно же, забавно благодаря уникальному юмору Дарьи Донцовой.

Напомним, жителей Рязани и гостей города в рамках Дня молодежи приглашают на фестиваль уличных культур и спорта «Голос улиц». Для всех желающих будут организованы мастер-классы по различным направлениям: от театрального искусства и туризма до рукоделия и боевых искусств. Гостей ожидает гастрономическая зона с разнообразным меню на любой вкус.

Завершится фестиваль вечерним концертом на открытом воздухе с живым музыкальным сопровождением. Специальным гостем мероприятия станет певица Ульяна Мамушкина.

Организаторы подчеркивают, что вход на все активности свободный. Дополнительную информацию о расписании и конкурсах можно найти в официальной группе молодежного комитета.

Возрастное ограничение 0+.