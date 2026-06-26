Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Рязанской областью утром 26 июня

Утром 26 июня дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области. Об этом говорится в очередной сводке Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, в период с 07:00 до 09:00 мск системы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу нескольких регионов — Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Рязанской областей, а также над Московским регионом.

Это уже не первая атака на Рязанскую область за текущие сутки. Напомним, что в ночь на 26 июня над регионом были уничтожены два беспилотника. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате работы ПВО никто не пострадал, а разрушений и повреждений на земле зафиксировано не было.

Точное количество БПЛА, сбитых именно над Рязанской областью в утренние часы, в сводке Минобороны не уточняется.