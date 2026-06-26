В Рязанской области 68-летний водитель на «Ниве Шевроле» сбил 10-летнюю девочку

25 июня, примерно в 11:00, в рабочем поселке Пителино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 68-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершил наезд на 10-летнюю девочку — жительницу Сасовского района.

В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение за помощью. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по чьей вине произошел наезд и не были ли нарушены правила дорожного движения со стороны водителя или самого пешехода.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы. Еще 38 ДТП были зарегистрированы с причинением материального ущерба автовладельцам.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу по обеспечению безопасности на дорогах. За сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 10 328 нарушений ПДД. Среди них — 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования по законному требованию сотрудников полиции.

Особое внимание инспекторы уделяют двухколесному транспорту: за сутки выявлено более 10 нарушений со стороны водителей мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и повышенной осторожности вблизи пешеходных переходов и населенных пунктов.