SHOT: Диана Шурыгина вербовала девушек для съемок в порнофильмах перед задержанием

Блогерша Диана Шурыгина была задержана правоохранительными органами в Москве. По данным канала SHOT, перед арестом 27-летняя девушка занималась вербовкой участниц для съемок в фильмах для взрослых.

По имеющейся информации, Шурыгина прилетела с Бали в столицу России 7 мая. Основной целью поездки заявлялись съемки и продюсирование контента для взрослых. Однако 27-летняя блогерша решила не ограничиваться участием только своей постоянной партнерши — 24-летней Насти Холод* — в новом проекте. Шурыгина начала активно искать через знакомых новых девушек, готовых сняться в порнофильме вместе с ней.

Когда Диана узнала о начавшемся уголовном преследовании, она попыталась покинуть страну и вернуться на Бали. Однако осуществить задуманное не удалось — блогершу задержали и поместили под домашний арест.

Вскоре аналогичная мера пресечения была применена и к другим фигурантам дела — Насте Холод и немецкому продюсеру Людвигу Кричкеру. Всем троим инкриминируется изготовление порноматериалов группой лиц по предварительному сговору.

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