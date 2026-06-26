Более сотни пунктов выдачи интернет-заказов в Рязани подключили видеонаблюдение от «Ростелекома»

С начала года более ста пунктов выдачи заказов (ПВЗ) различных маркетплейсов подключились к сервису «Видеонаблюдение для ПВЗ» от «Ростелекома». Специалисты провайдера установили для региональных представительств онлайн-магазинов более 250 видеокамер. Наибольшим спросом услуга пользуется в областном центре.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша услуга учитывает самые строгие требования маркетплейсов: обеспечивает высококачественную запись с фиксацией даты и времени, хранение данных на сертифицированном сервере не менее 90 дней, круглосуточную техническую поддержку. Отдельно отмечу гарантированное сохранение даже при потере интернет-соединения. В режиме видео на карту памяти камеры, а при возобновлении связи автоматически загружается в облачный архив».

Управлять « Видеонаблюдением для ПВЗ » удобно через личный кабинет. С телефона или компьютера можно просматривать с камер, расположенных в одном или нескольких пунктах выдачи, а также создавать любое количество и настраивать роли доступа. При этом все действия пользователей автоматически фиксируются в журнале.

Татьяна Николаева (ИП Николаева Татьяна Валерьевна, собственный источник):

«Одно из основных требований маркетплейсов. Видеонаблюдение необходимо для решения спорных вопросов, быстрого реагирования на них и аргументированной коммуникации. К услугам “Ростелекома” я подключил уже третий пункт выдачи заказов. В пользу решения сыграло наличие мобильного приложения с интуитивно понятным интерфейсом и широким функционалом, возможность с экрана смартфона видеть работу персонала и вносить в нее корректировки, а также круглосуточная выездная техническая поддержка».

Для пунктов выдачи действуют четыре тарифных плана, они включают в себя полную запись данных и их хранение в течение 90 суток, битрейн* от 0,5 до 2 Мбит/с. Стоимость услуги от 250 рублей в месяц с НДС.

*Битрейн – количество бит, используемых для передачи или обработки данных в единицу времени. Этот параметр используется для характеристики качества аудио- и видеоконтента.