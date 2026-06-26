В Касимовском округе рецидивист украл у бывшей жены шлифмашинку, чтобы купить спиртное

Полицейские задержали 46-летнего жителя Касимовского округа, подозреваемого в краже из сарая в деревне Инкино. Злоумышленником оказался бывший супруг заявительницы, который ранее уже неоднократно судим за аналогичные преступления.

В отдел МВД России «Касимовский» обратилась 58-летняя жительница деревни Инкино. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестный проник в сарай, расположенный около дома, и похитил шлифовальную машинку.

Сотрудники полиции опросили жителей деревни и выяснили, что накануне один из местных жителей продавал шлифмашинку. Им оказался 46-летний бывший муж заявительницы. Полицейские оперативно разыскали и задержали злоумышленника, а также выявили покупателя похищенного имущества и изъяли машинку.

Как выяснилось, задержанный уже неоднократно судим за кражи. Полгода назад он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу из дома, в котором когда-то жил. Все хищения мужчина совершал в нетрезвом виде, чтобы получить деньги на покупку спиртного.

По информации полиции, супруги разошлись из-за злоупотребления мужчины алкоголем. Через некоторое время после расставания он взломал замок на двери дома бывшей жены. Вернувшись в родную деревню после отсидки, рецидивист вновь начал злоупотреблять спиртным. Оказавшись без денег, он решил взломать сарай в знакомой усадьбе. Найдя там шлифовальную машинку, мужчина продал ее случайному знакомому и отправился за спиртным. Вскоре его задержали.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.