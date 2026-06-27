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Новости России

Замороженные головы, найденные в медцентре в Москве, могли принадлежать иностранцам

Никита Рязанцев
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Головы, которые накануне нашли в одном из учебных центров в Москве, могли принадлежать иностранцам, их, предположительно, привезли из другой страны, передает РЕН ТВ.

О пугающей находке в здании на Суздальской улице стало известно в пятницу. Головы неизвестных лежали в полиэтиленовых пакетах. Вероятно, их собирались использовать для обучения будущих медиков. Биоматериал находился в морозильнике около недели. 

Работающий в центре охранник рассказал телеканалу, что заметил иностранные бирки, когда на месте случившегося проводили обыски сотрудники правоохранительных органов.

«Должны были растаможиваться. Когда эксперт посмотрел, там на них были иностранные бирки», — пояснил мужчина.

По словам одного из акционеров, речь идет о давней договоренности с одной из американской компанией. В 2019 году с ней связывались напрямую по этому вопросу. Сейчас следователи пытаются выяснить, каким образом организация получила головы.

Обыски в медцентре провели в рамках дела о взятках в Александровской больнице Петербурга. Как полагают в СК, руководитель организовал схему, в которой человеческие органы поставляли для врачей разных специальностей.

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