Пять человеческих голов обнаружили в морозильнике учебного медцентра в Москве

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пять человеческих голов в морозильной камере частного учебного медицинского центра, расположенного на Суздальской улице в Москве. Об этом сообщает канал Mash.

По имеющейся информации, учебное заведение специализировалось на продаже курсов по анатомии, стоматологии и пластической хирургии. На официальном сайте клиники врачи открыто указывали, что обучение будущих специалистов ведется на настоящих человеческих органах. Как стало известно, найденные головы предназначались для проведения практических занятий по челюстно-лицевой хирургии.

Биоматериал пролежал в морозильнике около недели. Головы были упакованы в полиэтиленовые пакеты и хранились там. В настоящее время они изъяты и направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и давности хранения.

Следователи подозревают, что медицинский центр мог закупать биоматериал непосредственно в моргах. Какие именно учреждения могли быть задействованы в поставках, сейчас выясняется в ходе расследования.

Обыски в московской клинике проводятся в рамках уголовного дела о торговле органами, возбужденного в Санкт-Петербурге. Фирма официально занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, однако правоохранительные органы заподозрили ее в незаконном доступе к трупам и их последующем использовании в коммерческих целях.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к возможному правонарушению.

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