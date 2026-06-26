Фото: МУП "РМПТС"
Общество

Второй этап ремонта теплосети стартовал на улице Вокзальной в Рязани

Анастасия Мериакри
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На улице Вокзальной в Рязани, в районе дома №40, продолжаются работы по замене аварийного участка теплосети, сообщает РМПТС. Трубопровод, проложенный под дорожным полотном еще в 1960-х годах, служит городу уже более полувека. Несмотря на то, что ранее на этом участке проводился частичный капитальный ремонт, износ коммуникаций достиг критических значений, и теперь потребовалась полная замена проблемной магистрали.

Ремонт организован поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих домов. На первом этапе специалисты заменили участок трубопровода у четной стороны улицы. Зону ремонтных работ защебенили — эта временная мера позволила восстановить проезд для транспорта.

Сейчас бригада приступила ко второму этапу: работы ведутся на следующем участке проезжей части, на нечетной стороне улицы. Здесь также предстоит смонтировать новый участок трубопровода. Руководит работами начальник участка по ремонту тепловых сетей Андрей Гуськов.

Пока идут аварийно-восстановительные работы, действуют временные ограничения.

Подача горячей воды ограничена по следующим адресам: улица Вокзальная дома №38, 42

Движение транспорта на участке улицы Вокзальной в районе дома 40 также ограничено: для проезда оставлена одна полоса в каждом направлении. На участке установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные заторы. О завершении работ и снятии всех ограничений будет сообщено дополнительно.

Фото: МУП «РМПТС»

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