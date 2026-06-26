В Рязани сотрудник банка подозревается в хищении данных клиентов

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в феврале 2025 года подозреваемый, работая в одной из кредитных организаций Рязани, неправомерно получил доступ к персональным данным мужчины, который ранее являлся его клиентом. Воспользовавшись служебным положением и полученной информацией, молодой человек оформил на имя бывшего клиента фиктивное платежное поручение.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России проводят необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Особое внимание уделяется выявлению аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого — не исключено, что пострадавших от его действий может быть больше.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. По итогам проверки будет принято окончальное процессуальное решение.