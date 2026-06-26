Рязанская область вошла в число лидеров стоматологического туризма ЦФО

Рязанская область входит в число наиболее популярных направлений стоматологического туризма в Центральном федеральном округе. Пациенты из соседних регионов активно едут в регион за качественной стоматологической помощью. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Руководители частных стоматологических клиник отмечают заметный прогресс в качестве государственных медицинских услуг. Чтобы удержать клиентов в условиях растущей конкуренции, частный сектор активно ищет новые подходы. В частности, клиники внедряют больше цифровых сервисов, упрощающих запись, консультацию и сопровождение пациентов.

Спрос на медицинские услуги в Центральном федеральном округе в целом демонстрирует устойчивый рост. Представители отрасли связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами.

Во-первых, люди стали более ответственно относиться к своему здоровью и все чаще уделяют внимание профилактике и ранней диагностике заболеваний. Во-вторых, работодатели, стремясь привлечь и удержать ценных специалистов, активно оплачивают сотрудникам программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Кроме того, получить необходимую медицинскую услугу стало проще благодаря развитию телемедицины, которая позволяет дистанционно консультироваться со специалистами.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» представляет детальный анализ уже сложившейся ситуации в различных отраслях, а также выявляет тренды, которые только зарождаются. При подготовке материала эксперты Банка России изучают данные статистики, мнение отраслевых экспертов и результаты опросов предприятий.