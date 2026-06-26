В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

Региональное министерство экономического развития Рязанской области сообщило о введении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции в День молодежи, который отмечается 27 июня.

Ограничения вводятся в соответствии с региональным Законом от 14 ноября 2011 года № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Данный закон предусматривает запрет на продажу спиртных напитков в магазинах в дни государственных и региональных праздников.

Важно отметить, что запрет не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. Это означает, что в ресторанах, кафе и барах алкоголь будет продаваться в обычном режиме.

Таким образом, 27 июня рязанцы не смогут приобрести алкогольную продукцию в магазинах, супермаркетах и специализированных торговых точках, но смогут заказать спиртные напитки в заведениях общепита.

Министерство экономического развития призывает предпринимателей и владельцев торговых точек строго соблюдать требования регионального законодательства и напоминает об административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.