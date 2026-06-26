Р-Энергия отмечает 20 лет со дня основания

Компания «Р-Энергия» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Рязани — отмечает 20 лет со дня основания. За два десятилетия организация стала одним из ключевых игроков энергетического рынка региона и надёжным партнёром для тысяч рязанцев.

За 20 лет работы компания обеспечила стабильное и качественное энергоснабжение города и области, внедрила современные технологии и значительно повысила эффективность работы. Ключевым достижением руководство компании считает формирование команды профессионалов, которым доверяют клиенты и партнёры.

В самой компании юбилейную дату охарактеризовали не просто как цифру, а как совокупность значимых результатов: сотни тысяч часов работы, тысячи успешно решённых задач и миллионы киловатт-часов, поданных с заботой о комфорте рязанцев.

В честь юбилея руководство «Р-Энергии» обратилось с благодарностью к сотрудникам и клиентам компании.

«Уважаемые коллеги! От всей души благодарим вас за труд, ответственность и преданность делу! Благодаря вашему профессионализму «Р-энергия» уверенно смотрит в будущее», — говорится в обращении к команде.

Отдельные слова благодарности адресованы жителям Рязани и Рязанской области: «Дорогие рязанцы! Спасибо, что выбираете нас! Ваша поддержка и доверие вдохновляют нас становиться лучше, внедрять инновации и держать планку качества на высоком уровне».

Компания подчеркнула, что планирует и дальше развивать технологии, повышать качество обслуживания и внедрять инновации в сфере энергоснабжения региона.