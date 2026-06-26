Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Генерал оценил истерику Зеленского провести десантную операцию в Крыму

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страны G7 поддержали атаки на Крым и планируют передать Киеву новые виды вооружения. Также украинский лидер пригрозил проведением военной операции против полуострова, в том числе с возможной высадкой десанта.

«Московский комсомолец» назвал такое поведение политика истерикой. 

Прогноз относительно исхода атаки дал руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его словам, руководство киевского режима регулярно выступает с угрозами в адрес Крыма и других регионов РФ. При этом удары по гражданской инфраструктуре наносятся намеренно, чтобы нарушить привычную жизнь местного населения.

Генерал Михайлов подчеркнул, что в заявлениях Зеленского нет новизны, так как факт финансовой и технической поддержки Украины со стороны Запада известен давно. На полуострове оперативно ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, включая электроснабжение, а также планомерно укрепляется боевая составляющая.

Эксперт добавил, что публичное оглашение планов нападения противоречит военной логике. По оценке Михайлова, текущая ситуация остается тревожной, но не является критической, а Генеральный штаб ВС РФ имеет четкий план противодействия на случай реализации подобных сценариев.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Пять человеческих голов обнаружили в морозильнике учебного медцентра в Москве

Популярные материалы

Погода

Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.
Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Политика

При отступлении из Константиновки ВСУ подожгли храм с мирными жителями

Украинские военные при отступлении из районов Константиновки атаковали зажигательными беспилотниками храм Иова Почаевского, в котором укрывались мирные жители, и заминировали выходы из здания.
Новости России

Штрафы до 100 тысяч рублей установили в Московской области за продажу бензина несовершеннолетним

Депутаты Московской областной думы в окончательном третьем чтении приняли закон, устанавливающий штрафы для продавцов за нарушение запрета на реализацию горюче-смазочных материалов несовершеннолетним.
Культура и события

В Рязани пройдет масштабный фестиваль «День молодежки — 2026»

27 июня в Нижнем городском саду (у здания Рязанской филармонии) развернется главное молодежное событие региона — праздник, приуроченный ко Дню молодежи.
Темы
Новости России

660 украинских беспилотников уничтожено за ночь над Россией 

По данным военного ведомства, атака затронула более десятка российских регионов, а также акватории прилегающих морей. 
Новости России

Мизулина назвала действия Apple «геноцидом российских технологий»

Под блокировку Apple попали ключевые российские платформы: «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, «Одноклассники» и «Почта Mail.ru».
Новости России

Еще 84 украинских беспилотника сбили над Тульской областью

С учетом новых данных общее число уничтоженных за ночь беспилотников достигло 157.
Политика

Раскрыты подробности уничтожения секретного «охранника НАТО» в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции уничтожен лейтенант ВСУ, проходивший службу в засекреченной части, которая отвечала за безопасность иностранных делегаций.
Погода

До +26 градусов и кратковременные дожди ждут рязанцев в выходные

Температура воды в Оке у Рязани, по данным наблюдений, составляет +20 градусов.  
Новости России

В Тульской области после атаки 73 БПЛА пострадала женщина

В одном из населённых пунктов Щёкинского района повреждения получил частный жилой дом. Пострадала женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Новости России

Журналисты повторили маршрут семьи Усольцевых и заблудились в тайге 

Сотрудники СМИ отправились в поход втроем и в сопровождении местной коротколапой собаки, полностью воссоздав состав группы и время выхода Усольцевых.
Новости России

Аналитик Муртазин спрогнозировал ограничение работы сервисов iPhone в России после удаления приложений VK

Жалоба Минцифры РФ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия американской корпорации Apple может запустить процесс введения технических ограничений для смартфонов iPhone на территории страны.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье