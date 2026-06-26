Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страны G7 поддержали атаки на Крым и планируют передать Киеву новые виды вооружения. Также украинский лидер пригрозил проведением военной операции против полуострова, в том числе с возможной высадкой десанта.

«Московский комсомолец» назвал такое поведение политика истерикой.

Прогноз относительно исхода атаки дал руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его словам, руководство киевского режима регулярно выступает с угрозами в адрес Крыма и других регионов РФ. При этом удары по гражданской инфраструктуре наносятся намеренно, чтобы нарушить привычную жизнь местного населения.

Генерал Михайлов подчеркнул, что в заявлениях Зеленского нет новизны, так как факт финансовой и технической поддержки Украины со стороны Запада известен давно. На полуострове оперативно ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, включая электроснабжение, а также планомерно укрепляется боевая составляющая.

Эксперт добавил, что публичное оглашение планов нападения противоречит военной логике. По оценке Михайлова, текущая ситуация остается тревожной, но не является критической, а Генеральный штаб ВС РФ имеет четкий план противодействия на случай реализации подобных сценариев.