Павел Малков, губернатор Рязанской области
Власть и политика

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днем молодежи

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем молодежи. Он отметил, что на сегодняшний день на рязанской земле проживают более 247 тысяч молодых, энергичных и неравнодушных людей, которым предстоит определять будущее края.

По словам Павла Малкова, местная молодежь успешно проявляет себя в науке, учебе, культуре, волонтерстве и спорте, а также активно предлагает и воплощает в жизнь новые идеи. Губернатор заверил, что руководство региона продолжит создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый молодой человек мог учиться, работать, развиваться и в полной мере реализовывать свои таланты.

В честь праздника в Рязани организована масштабная развлекательная программа. Главными локациями торжеств стали Нижний городской сад и Торговый городок (Рязанская ВДНХ). Для гостей подготовили тематические площадки, мастер-классы, лекции, спортивные соревнования, творческие выступления и праздничные концерты.

Губернатор пожелал рязанцам вдохновения, смелых идей, новых достижений и уверенности в собственных силах.

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