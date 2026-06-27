Китаист рассказала, что жители КНР на самом деле думают о русских

Образ русских в Китае строится на уважении, искреннем интересе к культуре соседней страны и наборе стереотипов, рассказала « Газете.Ru » китаист Ксения Разова.

По ее словам, китайцы тепло относятся к России на политическом уровне. В то же время у них есть устойчивые представления о русских в повседневной жизни.

«Самые частые стереотипы: русские странные, но интересные, очень красивые, много пьют водку и почти не пьянеют, русские мужчины сильные и немного суровые, а в России всегда холодно и ходят медведи», — пояснила Разова.

При этом она призвала не обижаться на слово «странные», поскольку для жителей КНР оно характеризует тех, кто громко говорит, ярко выражает эмоции и не боится прямо сказать, что ему не нравится.

«Китайцам нравится русская эмоциональность, но они немного ее побаиваются. Для китайской культуры важно сохранять внешнее спокойствие, а русский человек часто сразу показывает реакцию лицом, голосом, жестом», — отметила китаист.

Многие жителей Поднебесной удивляет, что русские могут резко критиковать сервис в заведениях, а также тот факт, что они могут устроить публичный спор, добавила Разова. При этом она подчеркнула, что российским туристам не стоит пренебрегать местными правилами и устоями, поскольку у теплого приема со стороны китайцев есть границы.