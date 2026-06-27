Фото: канал Единой лиги ВТБ в «Максе»
Новости России

Сладков раскрыл необычную деталь о покойном Сергее Иванове

Никита Рязанцев
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Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов обладал стратегическим мышлением и скептически относился к Соединенным Штатам, рассказал военкор Александр Сладков.

Журналист посвятил пост на платформе «Максу» политику, которому было 73 года. Он обратил внимание, что Иванов был опытным функционером и разбирался в международных отношениях.

«Он не любил США и говорил, что Северная Корея, — это очень серьезно», — написал Сладков.

Военный корреспондент подчеркнул, что Иванову удалось многое сделать на посту министра обороны. Он занимал эту должность с 2001-го по 2007 год.

Сладков добавил, что был знаком с чиновником, тот тепло относился к журналисту.

О смерти Иванова стало известно накануне. Он родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Начало его карьеры связано с работой в Ленинградском управлении КГБ. За 17 лет он дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки. Затем он стал министром обороны.

В последние годы Иванов быд спецредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

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