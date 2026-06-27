Волгоградцы рассказали о последствиях ракетного удара по городу

Минувшей ночью жители Волгограда проснулись от оглушительного грохота и выбегали на улицу с вещами и документами, пишет V1.RU.
По данным издания, город подвергся ракетному удару. Как рассказал глава региона Андрей Бочаров, силы ПВО ночью и утром отразили атаку высокоскоростных воздушных целей.
Примерно в 03:38 жителям пришло СМС-уведомление об угрозе ракетной опасности. Многие волгоградцы проснулись из-за шума и быстро попытались выйти на улицу в поисках укрытия.
«Сначала гул был громкий, потом за окном зарево и так бабахнуло, что стены задрожали. Если бы спала, то всю картину целиком не увидела и не услышала, но от разрыва сердца могла и не проснуться», — отметила местная жительница.
После оглушительных звуков, со слов горожан, они услышали сигналы машин скорой помощи, МЧС и других экстренных служб.
Губернатор ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, их госпитализировали. На предприятии в Краснооктябрьском районе обнаружили повреждения. Возникшие пожары уже потушены.