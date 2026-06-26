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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Участник СВО из Рязани погасил 277 тысяч рублей долга по алиментам

Анастасия Мериакри
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Судебные приставы Рязани добились полного погашения крупной задолженности по алиментам от мужчины, который является участником специальной военной операции. Должник выплатил 277 тысяч рублей, накопившихся за время уклонения от выплат.

Отделение судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району возбудило исполнительное производство в отношении жителя областного центра. По решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать 1/4 доли всех своих доходов на содержание детей. Однако должник на протяжении длительного времени уклонялся от выполнения судебного решения, в результате чего задолженность достигла внушительной суммы — 277 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника весь арсенал законных мер принуждения: наложил арест на денежные средства в банковских организациях, ввел временное ограничение на выезд из Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия с имуществом должника.

В ходе работы было установлено, что рязанец заключил контракт с Министерством обороны РФ и является участником специальной военной операции. Получив информацию о размере своей задолженности, а также о введенных ограничениях и запретах, мужчина принял решение погасить весь долг в полном объеме.

В настоящее время права несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме. В УФССП России по Рязанской области выразили надежду, что отец в дальнейшем будет своевременно выполнять свои родительские обязанности.

Судебные приставы обращают внимание всех неплательщиков алиментов на то, что долги со временем не исчезают. В любом случае придется выполнить законное судебное решение, а регулярная выплата установленной суммы помогает обеспечивать растущему ребенку достойное детство.

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