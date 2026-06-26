В зоне СВО от удара БПЛА погиб житель Рязанской области Юрий Лоншаков с позывным «Борман»

Рязанская область понесла еще одну невосполнимую утрату. При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Юрий Анатольевич Лоншаков. О трагической новости сообщил глава администрации Сараевского округа Валерий Дмитриев.

Юрий Анатольевич родился 11 июля 1990 года в рабочем посёлке Старожилово. Рано столкнувшись с потерей — в 9 лет он остался без мамы. Сестра оформила опекунство, и Юрий стал членом семьи Гусевых — Юрия Васильевича и Каролины Александровны. Именно в Сараях прошли его школьные и юношеские годы.

После окончания 11 классов Кривской школы юноша поступил в Сараевский колледж, где получил сразу две востребованные профессии — сварщика и водителя. После срочной службы в армии Юрий переехал в Рязань, где жил и работал.

С августа 2023 года Юрий Лоншаков принял участие в специальной военной операции. Он служил оператором взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Боевые товарищи знали его по позывному «Борман».

Во время выполнения боевого задания Юрий погиб от удара беспилотного летательного аппарата. До последнего момента он оставался верен воинской присяге и своим боевым товарищам.