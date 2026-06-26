Рязанка выбрала мужа в 9 классе и дождалась свадьбы с ним на 26.06.2026

Руководитель рязанского управления ЗАГС Елена Сорокина поделилась с общественностью очередной трогательной историей любви молодоженов. На этот раз речь идет о паре, чьи отношения развивались словно по сценарию романтического фильма.

Когда Ульяна заканчивала 9 класс, она уже точно знала, чего хочет — выйти замуж за Данила. Однако была одна загвоздка: сам Данил об этом не знал и даже не подозревал о существовании Ульяны, хотя молодые люди жили в одном городе и на одной улице.

Четыре года назад, возвращаясь с работы, Данил случайно увидел девушку. Если любовь с первого взгляда действительно существует, то это был именно тот случай. На следующий день Данил поехал тем же маршрутом — и снова увидел её! Как в сказке.

История их отношений получила яркое продолжение. Предложение руки и сердца Данил сделал на фоне настоящих египетских пирамид во время совместного путешествия.

У Ульяны была еще одна задумка — пожениться именно 26.06.2026. Находясь на рыбалке, она узнала от подруги, что открылась запись на эту дату через портал Госуслуг. Девушка бегала по полю в попытках «поймать интернет» — и у неё получилось! Запись была успешно оформлена.

Молодожены мечтают построить дом, воспитать детей и создать крепкую семью. Впереди у них долгая и счастливая совместная жизнь.