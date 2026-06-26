Фото: УМВД России по Рязанской области
Общество

Осужденные за кражи и грабежи иностранцы депортированы из Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Сотрудники УМВД России по Рязанской области приняли участие в организации депортации и выдворения пяти иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации. Все пятеро уже отправлены в страны своей гражданской принадлежности.

Трое из выдворенных — мужчины, которые прибыли в Центр временного содержания УМВД по Рязанской области непосредственно из исправительных колоний после окончания сроков наказания. Среди них гражданин одной из стран Закавказья, осужденный за совершение кражи, и двое уроженцев Средней Азии, отбывавших наказание за грабежи. В отношении всех троих было принято решение о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации, что повлекло за собой депортацию.

Еще двое иностранцев — граждане стран Латинской Америки и Средней Азии — были выдворены за нарушения миграционного законодательства. Они были задержаны сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий.

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами сопроводили всех пятерых нарушителей в международный аэропорт «Домодедово». Оттуда иностранцы были отправлены на родину за свой счет.

Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области

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