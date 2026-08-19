Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Эксперт Тайга рассказал об ошибке туристов, на которых напал медведь на Алтае

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Туристы, на которых напал медведь на Алтае, вероятно, совершили серьезную ошибку при разбитии лагеря в лесу, заявил в беседе с ТАСС инструктор по выживанию Олег Тайга.

По его словам, путешественники могли оставить всю еду в палатке и в рюкзаках, что привлекло внимание зверя. Предположительно, тот почувствовал вкусный запах и набрел на палатку.

«Люди оставляют свои рюкзаки с едой или еду в палатках, в тамбурах. Из-за этого медведь лезет в палатку. Люди спят, он людей не слышит», — пояснил Тайга.

Собеседник агентства предположил, что хищник уже не раз встречался с человеком и привык к такому соседству, поэтому перестал бояться и начал близко подходить к туристическим местам.

«Когда расстояние полметра, вполне возможно, что медведь кого-то зацепит и выдернет», — рассказал Тайга.

Специалист добавил, что рядом с тем местом была туристическая тропа, а значит и мусор. Медведь мог уже пробовать остатки еды от людей, и в этот раз человеческая пища снова привлекла его.

Ранее сообщалось, что в селе Артыбаш Турочакского района туристка стала жертвой нападения медведя. Он выхватил девушку из палатки и затащил в лес. Несмотря на отчаянное сопротивление, девушка погибла на глазах своего жениха.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Патриарх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы во епископа Скопинского и Шацкого
Следующая статья
В Рязани усилят пожарную безопасность в школах, детсадах и спортобъектах к новому учебному году

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Происшествия

Во время атаки дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали люди и повреждены дома

Подробности ночного налёта украинских беспилотников на регион обнародовал губернатор.
Темы
Новости России

Адвокат объяснил, могут ли перевести зарплату в цифровой рубль без согласия

Работодатели не смогут перевести зарплату в цифровой рубль без...
Новости России

Альпинист спустя год после трагедии назвал фатальный просчет Наговициной

Наталья Наговицина, погибшая год назад при восхождении на Пик...
Новости России

Знакомая назвала причину ДТП с младенцем, которого выкинуло из машины на Урале

Водитель автомобиля, который опрокинулся на Тюменском тракте в Свердловской...
Новости России

Mash: Украина начала атаковать фуры с продуктами из Ирана

ВСУ начали наносить прицельные удары по фурам с продуктами...
Новости России

На Алтае медведь утащил из палатки туристку и растерзал ее на глазах жениха

В селе Артыбаш Турочакского района туристка стала жертвой нападения...
Новости России

«Веселый молочник» из США хочет усыновить ребенка в России

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал РИА Новости, что вместе...
Новости России

Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского

На останках князя Дмитрия Донского, которые нашли недавно в...
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье