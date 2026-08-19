Эксперт Тайга рассказал об ошибке туристов, на которых напал медведь на Алтае

Туристы, на которых напал медведь на Алтае, вероятно, совершили серьезную ошибку при разбитии лагеря в лесу, заявил в беседе с ТАСС инструктор по выживанию Олег Тайга.

По его словам, путешественники могли оставить всю еду в палатке и в рюкзаках, что привлекло внимание зверя. Предположительно, тот почувствовал вкусный запах и набрел на палатку.

«Люди оставляют свои рюкзаки с едой или еду в палатках, в тамбурах. Из-за этого медведь лезет в палатку. Люди спят, он людей не слышит», — пояснил Тайга.

Собеседник агентства предположил, что хищник уже не раз встречался с человеком и привык к такому соседству, поэтому перестал бояться и начал близко подходить к туристическим местам.

«Когда расстояние полметра, вполне возможно, что медведь кого-то зацепит и выдернет», — рассказал Тайга.

Специалист добавил, что рядом с тем местом была туристическая тропа, а значит и мусор. Медведь мог уже пробовать остатки еды от людей, и в этот раз человеческая пища снова привлекла его.

Ранее сообщалось, что в селе Артыбаш Турочакского района туристка стала жертвой нападения медведя. Он выхватил девушку из палатки и затащил в лес. Несмотря на отчаянное сопротивление, девушка погибла на глазах своего жениха.