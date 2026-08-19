Патриарх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы во епископа Скопинского и Шацкого

18 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы (Черкасова) во епископа Скопинского и Шацкого.

В ходе совершения чина наречения архимандрит Иона обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству архипастырям с ответным словом. В своей речи он выразил благодарность за оказанное высокое доверие, обозначил свое видение предстоящего служения и испросил святительских молитв у Патриарха и членов Священного Синода.

Избрание нового архиерея стало значимым событием для верующих Рязанской области. Как отмечают в епархии, священнослужители и прихожане Скопинской земли уже ждут прибытия нового владыки.