Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Общество

Патриарх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы во епископа Скопинского и Шацкого

Анастасия Мериакри
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18 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы (Черкасова) во епископа Скопинского и Шацкого.

В ходе совершения чина наречения архимандрит Иона обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству архипастырям с ответным словом. В своей речи он выразил благодарность за оказанное высокое доверие, обозначил свое видение предстоящего служения и испросил святительских молитв у Патриарха и членов Священного Синода.

Избрание нового архиерея стало значимым событием для верующих Рязанской области. Как отмечают в епархии, священнослужители и прихожане Скопинской земли уже ждут прибытия нового владыки.

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