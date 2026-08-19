Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина
Экология, природа, животные

В Мещере уровень грунтовых вод превысил норму на метр, на дорогах появилось «кладбище номеров»

Анастасия Мериакри
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Уровень грунтовых вод в рязанской Мещере в августе 2026 года на 70–120 см выше, чем в предыдущие годы — как сухие, так и влажные. Об этом сообщил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По словам учёного, причиной стала асимметрия весеннего половодья. Если в черте Рязани вода в Оке поднялась невысоко и быстро ушла, то в мещерской части бассейна был достигнут исторический максимум. Фактически половодье продолжалось до середины лета, а его эффекты ощущаются до сих пор.

«Воды в Мещере очень много, — отмечает Сергей Тобратов. — Она уже не переливается в каждой ложбинке, но переполняет грунтовую толщу, отступив чуть ниже поверхности почвы».

Асимметрия вызвана разной судьбой зимних осадков в северной и южной частях бассейна Оки. К югу от реки — в безлесной местности — значительная часть обильных зимних осадков в тёплом, солнечном и ветреном марте просто испарилась в атмосферу, не достигнув речных русел. Это значительно снизило уровень и продолжительность половодья в южных районах.

В мещерских лесах кроны деревьев защитили снег от активного испарения и возгонки. Снеговые воды сохранились в ландшафтах, а дополнительную подпитку дали сильные июльские дожди.

Из-за высокого уровня грунтовых вод многие прежде проходимые дороги в Мещере остаются затопленными. Одним из проблемных участков является дорога от Рябиновки до озера Негарь, проходящая по краю обширного болота.

«Здесь сейчас имеется две большие лужи, которые в прошлом и позапрошлом годах отсутствовали даже в ноябре, — рассказывает Сергей Тобратов. — Объехать их нельзя, а пройти можно только с разгону, ходом. И многие при этом теряют автомобильные номера».

На краю одной из луж учёные насчитали четыре оторванных номера, причём только один оказался рязанским — остальные из других регионов. Ещё один тульский номер исследователи сами выбили из воды при форсировании участка.

«Возможно, на дне есть ещё номера, но проверять не хотелось. Тем более что мы сами чуть не потеряли свой, пришлось подкручивать», — добавил учёный.

Особенно показательна ситуация на переходном болоте у дороги. В августе прошлого года учёные копали там разрез в рост человека и брали пробы из глубоких горизонтов торфяника. Сегодня вода в болоте стоит на глубине всего 28–30 см от поверхности.

«Сейчас в этом разрезе можно только утонуть и ничего больше», — констатировал Сергей Тобратов.

По оценкам специалистов, ситуация вряд ли изменится до конца сентября, когда уровень грунтовых вод обычно достигает годового минимума перед осенним подъёмом. Текущий год крайне неблагоприятен для полевых исследований в Мещере и останется таковым до конца сезона.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина

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