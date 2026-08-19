Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Новости России

Альпинист спустя год после трагедии назвал фатальный просчет Наговициной

Никита Рязанцев
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Наталья Наговицина, погибшая год назад при восхождении на Пик Победы в Киргизии, была не готова к покорению столь сложной вершины, заявил в беседе с «КП» председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Специалист пояснил, что Пик Победы намного опаснее Эвереста с точки зрения маршрута. За последние 75 лет на него смогли подняться всего 909 альпинистов. При этом 87 человек погибли.

Собеседник издания подчеркнул, что эта вершина относится к категории сложности 5Б. Для того, чтобы подниматься на нее, нужна квалификация на уровне кандидата в мастера спорта. У россиянки и ее группы подготовка была намного ниже.

«У Наташи квалификация совсем минимальная. До этого ей просто везло, была неплохая команда. Но не в этот раз», — пояснил Яковенко.

По его мнению, для покорения столь сложных вершин необходима физическая подготовка, техническое оснащение, психологическая готовность и команда.

«Если у тебя нет опыта, ты не имеешь права идти, чтобы потом вся страна не вздрагивала», — добавил специалист.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года. На высоте около 7200 метров девушка получила перелом ноги и потеряла возможность передвигаться. Коллеги по экспедиции и спасательные службы предприняли несколько попыток эвакуации альпинистки, однако ни одна из них не увенчалась успехом из-за экстремальных погодных условий и высоты.

Пик Победы считается одной из самых сложных вершин в мире. Сейчас на ней остается не менее 25 тел альпинистов, которые уже никогда не спустят. За все время на вершине погибли 48 россиян, 12 казахстанцев и шесть украинцев. Еще десятки спортсменов числятся пропавшими без вести.

Последней погибшей была Наговицина. Ее тело находится в так называемой «зоне смерти» — высоте, где человеческий организм не способен долго функционировать без специальной поддержки.

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