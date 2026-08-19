Общество

Депутат регионального парламента Сергей Кукушкин вступил в мобильные огневые группы

Олеся Чугунова
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На заседании Рязанской областной Думы в среду, 19 августа, глава регионального парламента Аркадий Фомин сообщил о решении депутата облдумы Сергея Кукушкина вступить в ряды мобильных огневых групп.

«В регионе идет активная работа над созданием малой системы ПВО, чтобы защищать предприятия, социальные объекты, населенные пункты от террористической угрозы со стороны Киева. Сейчас важно сформировать  мобильные огневые группы. Рязанцы, имеющие военный опыт и желание защищать родную землю, вступают в эти подразделения. Среди них есть и госслужащие, и депутаты.  Знаю, что такое решение принял наш коллега – депутат Кукушкин Сергей Васильевич. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и будет защищать воздушное пространство региона.  Многие депутаты областной Думы оказывают всестороннюю  помощь  для организации работы  огневых групп. Прошу продолжать ее и усиливать. Наша общая задача – в ближайшее время создать эффективную систему ПВО малой дальности», – подчеркнул Аркадий Фомин.

Мобильные огневые группы — это специальные подразделения, предназначенные для защиты региона от атак БПЛА. Сейчас состав таких отрядов продолжает формироваться.

«Я считаю необходимым защищать свой город, свой регион. Я должен быть полезен для страны. Мы живем в то время, когда наша страна ведет боевые действия за свою независимость, за свое существование. Я считаю, что каждый мужчина должен сделать правильный выбор. Я свой выбор сделал», – сказал Сергей Кукушкин.

С участниками заключается контракт сроком на три года. За ними сохраняются рабочие места и средняя заработная плата по основному месту работы. А также предоставляются ежемесячные выплаты и надбавки за дежурства. Служба проходит только на территории Рязанской области. Нахождение на сборах не превышает шести месяцев в год. Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А», «Б» и «В») и иметь образование не ниже основного общего (9 классов). Телефон для консультаций: +7 (4912) 25-67-09.

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