Третий выпуск «Экстрасенсы. Реванш»: сырая печень лося, обрезанные волосы и неожиданное решение Фатимы Хадуевой

Новый выпуск мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+) шокировал зрителей неожиданными откровениями судей и по-настоящему жутковатыми ритуалами участниц. В третьем раунде сошлись три финалистки прошлых сезонов: дерзкая 16-летняя Саманта Адам, многоопытная яснознающая из Дагестана Фатима Хадуева и финалистка 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» Варвара Петрович. На чьей стороне оказалась правда, а кто старался совершенно зря, рассказывает StarHit.

Уже на этапе представления жюри разгорелась нешуточная дискуссия о месте современных технологий в жизни мага. Влад Череватый в очередной раз признался в любви к публичности и активному ведению соцсетей. Однако Александр Шепс категорически не согласился с коллегой.

«У меня древняя душа, поэтому и не нужно вести соцсети. Для меня это плевок в вечность. Я по-другому смотрю на вещи», — с пафосом заявил экстрасенс, чем вызвал живую реакцию в студии.

Но еще более накаленной оказалась атмосфера между самыми молодыми участницами прошлых сезонов. Саманта и Варвара обменивались колкостями и откровенно дерзили друг другу. А затем 16-летняя Адам решилась на шокирующий шаг — она подошла к сопернице и резко обрезала у нее клок волос, признавшись, что хотела таким образом ослабить силы конкурентки. К удивлению зрителей, Варвара осталась поразительно спокойной, а ее поступок поддержали судьи.

Первое испытание задало планку всему выпуску. Участницам предстояло за 100 секунд найти среди шести женщин ту, что спит со свиньей. На помощь Варваре Петрович, как обычно, пришел ее загадочный дух — кехно, которого Влад Череватый неоднократно называл бесом.

С помощью мистического помощника Варвара довольно подробно расписала личную жизнь сидящих перед ней дам. Но самым ярким моментом стала угроза кехно в адрес Саманты, которая сжимала в руках отрезанный клок волос соперницы.

«Еще раз тронешь Варю, сдохнешь в муках!» — прошипел дух.

Однако девушка не испугалась. Назло мистическим силам, она подожгла прядь волос прямо на камеру, чем снова повергла жюри в шок.

Второй на испытание вышла Фатима Хадуева. «Кровь младенцев не пью. Я просто много работаю», — с улыбкой призналась яснознающая. Участница 13-го сезона безошибочно выбрала ту самую даму, которая спит не со свиньей, а с кабаном по кличке Бекон. С задачей справилась и Саманта, но Шепс снизил ей оценку за постоянный «откуп» — девушка забирала вещи у героинь и принципиально не возвращала их.

По итогам блица лидером стала Фатима Хадуева.

Во втором раунде экстрасенсам предстояло выбрать из той же шестерки несчастную женщину, проклятую собственной матерью. И именно здесь Варвара Петрович решилась на ритуал, который заставил содрогнуться всю студию.

Ей вынесли поднос с сырой печенью лося, которую участница стала уплетать с завидным аппетитом, подкармливая своего кехно на глазах у изумленных судей. «Варя, твой кехно глистами будет болеть», — с усмешкой прокомментировал Череватый.

Саманта использовала привычную методику — откуп или прикосновение к героиням на выбор. А в ходе испытания экстрасенсы озвучили страшные вещи. Например, одна из женщин рассказала, что мать часто ее била и даже пыталась выкинуть с балкона, когда девочке было всего 7 лет.

Ни магические пассы, ни сырое мясо не помогли Саманте и Варваре правильно выбрать проклятую. Зато с испытанием превосходно справилась Фатима. Именно она стала безусловным лидером третьего выпуска, набрав 78 баллов.

Обсуждение участниц оказалось не менее драматичным, чем сами испытания. Александр Шепс призывал Саманту и Варвару помириться, однако Влад Череватый выступил категорически против примирения. В ответ он предложил Шепсу извиниться перед ним за все, что происходило на «Битве сильнейших».

«Прости меня, прости!» — театрально воскликнул Александр, чем вызвал бурю эмоций в студии.

Но самый неожиданный поворот произошел в финале. По результатам голосования шоу должна была покинуть Саманта Адам. Однако Фатима Хадуева приняла шокирующее решение — она решила уйти вместо нее. Вера Сотникова возмутилась и сочла этот поступок настоящим предательством по отношению к проекту и зрителям. Но участница 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» осталась непреклонной в своем решении, оставив всех в недоумении.