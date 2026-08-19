В Рязани усилят пожарную безопасность в школах, детсадах и спортобъектах к новому учебному году

В Рязани прошло заседание комиссии под руководством главы администрации Бориса Ясинского. В совещании приняли участие руководители муниципальных структур, предприятий города и представители регионального управления МЧС.

Ключевой темой стала готовность учреждений образования, культуры и спорта к началу нового учебного года в части соблюдения противопожарных норм.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рязани доложил о ходе исполнения предписаний ведомства. Он подчеркнул, что особый акцент делается на профилактику среди детей: сейчас такие мероприятия проходят в лагерях Солотчи, а с сентября их продолжат в школах.

Представители управления культуры сообщили, что во всех подведомственных организациях запланированы инструктажи и практические тренировки по эвакуации для сотрудников и учащихся. Начальник управления образования и молодёжной политики добавила, что в школах сейчас приоритетны ремонтные работы, а также меры по антитеррору и пожарной безопасности.

По данным управления физкультуры и спорта, на 25 городских спортобъектах все требования уже выполнены: они оснащены сигнализациями. В 2025–2026 годах на двух объектах спортшколы «Антей» смонтированы новые радиосистемы оповещения. Кроме того, во всех спортучреждениях размещены планы эвакуации и информационные стенды для посетителей.