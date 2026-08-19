В Калуге женатый мужчина шантажировал любовницу, обклеив ее машину интимными фото

В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который шантажировал бывшую любовницу интимными фотографиями, снятыми тайком. Об этом сообщает канал SHOT.

По данным источника, мужчина, являющийся мужем и отцом двоих детей, больше года поддерживал отношения с другой женщиной. Встречи проходили тайно, однако «примерный семьянин» вёл собственную игру — во время интимных встреч он скрытно снимал любовницу на камеру, не ставя её в известность.

Проблемы начались, когда девушка решила разорвать отношения. Не желая отпускать возлюбленную, мужчина начал давить на неё, угрожая распространением пикантных кадров. Однако жертва шантажа не поддалась на угрозы и твёрдо заявила о своём решении прекратить общение.

Получив отказ, обиженный мужчина перешёл к более агрессивным действиям. Он распечатал интимные фотографии и расклеил их по всей машине бывшей любовницы, а также забил ими её почтовый ящик — рассчитывая таким образом опозорить женщину перед соседями и окружающими.

Пострадавшая не стала молчать и обратилась с заявлением в Следственный комитет. Вскоре «примерного» семьянина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну.

Дело передано в суд. Шантажисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.