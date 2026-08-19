В центре Рязани на сутки ограничат парковку

В связи с подготовкой и проведением масштабных праздничных мероприятий, посвященных 931-летию Рязани, в центре города вводятся временные ограничения для автомобилистов.

Как сообщили в городской администрации, парковка частного транспорта будет ограничена на проезде за памятником В.И. Ленину. Запрет на стоянку автомобилей вступит в силу 20 августа в 23:00 и продлится сутки — до 22:00 21 августа.

Водителям рекомендуется заранее учитывать эту информацию при планировании своих поездок в центр города и выбирать альтернативные места для стоянки, чтобы избежать штрафов и принудительной эвакуации транспортных средств.