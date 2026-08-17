В Рязани предприятие не выплатило сотрудникам 750 тысяч

В Рязани прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после того, как на личный приём к руководителю ведомства Дмитрию Коданёву обратился участник СВО. Мужчина работает на предприятии по производству хлебобулочных изделий. Он и ещё 20 сотрудников не получили зарплату.

Как выяснилось, общая сумма долга превысила 750 тысяч рублей. Прокуратура Железнодорожного района провела проверку и направила материалы в следственный орган.

Как итог — возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства всю задолженность перед работниками погасили полностью.