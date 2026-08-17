Рязанцы потратили 92 миллиона из маткапитала на образование

С начала года семьи Рязанской области направили на образование детей свыше 92 миллионов рублей из средств материнского капитала. Деньги можно тратить не только на оплату самих занятий, но и на проживание в общежитии при вузе или колледже.

Под образовательными услугами понимается широкий спектр: от дошкольного воспитания до профессиональной подготовки в высших и средних учебных заведениях. Сюда же относятся секции, кружки, курсы и даже обучение в автошколе.

Главное условие — у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Заключить договор может только родитель, указанный в сертификате. Затем нужно подать заявление о распоряжении средствами — через клиентскую службу Отделения СФР по Рязанской области, МФЦ или портал «Госуслуги».

Решение принимают в течение пяти рабочих дней, после чего деньги переводят на счёт учебного заведения. Обычно использовать маткапитал на образование можно, когда ребёнку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Но есть исключение: оплатить детский сад разрешается сразу после рождения малыша.

Оставшиеся вопросы можно задать по единому телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01 или в клиентской службе регионального Отделения СФР.