Фото: ryazan.er.ru
Власть и политика

Андрей Красов: Около 170 законов приняли в России для поддержки участников СВО

Алексей Самохин
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«Единая Россия» выстроила комплексную систему поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на полях XXIII Съезда партии заявил депутат Госдумы от Рязанской области, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

Поддержка военнослужащих и их близких стала одним из ключевых направлений Народной программы партии с начала СВО. По словам парламентария, за это время при участии «Единой России» приняли около 170 законов, направленных на помощь защитникам страны.

Как подчеркнул Красов, речь идет не только о законодательной статистике. Каждый новый нормативный акт, по его словам, отражает уважение к людям, которые выполняют боевые задачи и обеспечивают безопасность государства.

Сегодня система поддержки включает медицинскую реабилитацию, льготы при поступлении в вузы для участников спецоперации и их детей, а также меры по урегулированию кредитных обязательств. Отдельное внимание уделяют вопросам трудоустройства ветеранов и их вовлечению в общественную и политическую деятельность.

Работа над новыми инициативами продолжается, отметил депутат. Среди приоритетов — расширение доступа к современным методам лечения и восстановительной медицины для ветеранов СВО.

Не менее важной задачей Красов назвал развитие программ социальной и профессиональной адаптации. Они должны помочь военнослужащим и их семьям быстрее вернуться к привычной жизни после службы.

По мнению парламентария, опыт участников спецоперации востребован и в общественной сфере. Поэтому необходимо создавать дополнительные возможности для их участия в реализации социальных проектов и работе органов власти.

Особое значение имеет и практическое исполнение уже принятых решений. Как заявил депутат, государству необходимо обеспечить действенный контроль за реализацией всех предусмотренных льгот, выплат и мер поддержки, чтобы каждая семья участника СВО могла своевременно получить положенную помощь.

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