ВКС России нанесли удар и сорвали знаковое наступление ВСУ

Российские военные нанесли серию ударов планирующими бомбами по мосту Преображенского в Запорожье и плотине ДнепроГЭС. Атака пришлась на канун 22 июня — даты, символичной для нашей страны. Именно в этот день, по данным «Московского комсомольца», противник готовил наступление на Херсонскую и Запорожскую области, рассчитывая открыть себе путь к Крыму. Удар по мостам спутал эти планы заранее.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал «МК», что атаки на переправы через Днепр давно были назревшей необходимостью. По его словам, сейчас нужно бить по ним всем доступным арсеналом — ФАБами с УМПК, ракетами, «Геранями». Все мосты, соединяющие правый и левый берег Украины, должны быть выведены из строя.

Показательный пример — мост через реку Нитриус на границе Харьковской и Донецкой областей. Его разрушили без авиации: сорок три FPV-дрона прицельно ударили в одну опору, и та рухнула. Восстановлению переправа уже не подлежит.

Новая стратегия: резать логистику на уровне всей страны

Раньше по мостам российская армия массово не работала, и Кнутов объясняет, что подход изменился принципиально. Речь идёт не о точечных тактических ударах, а о разрезании коммуникаций противника на стратегическом уровне. Днепр в этой логике превращается в главный рубеж: даже если мост восстановят, бить по нему будут снова и снова.

Цель такой тактики проста на словах и сложна в исполнении — лишить ВСУ возможности подвозить на левый берег боеприпасы, топливо и подкрепления. Параллельно, отмечает эксперт, Украина действует похожим образом против Крыма: блокирует полуостров и атакует Керченскую переправу, перерезая собственные логистические линии России.

Кнутов выделил несколько направлений, по которым нужно работать постоянно. Первое — Одесский порт: причалы нужно держать в состоянии, не позволяющем принимать грузы. Второе — магистрали с запада на восток, в первую очередь туннель, связывающий Польшу с западом Украины, а также коммуникации, идущие из Румынии. Под удар должно попадать всё, что перевозит топливо и горюче-смазочные материалы.

Тревожный след американской компании

Отдельно эксперт обратил внимание на роль западных технологий в нынешних ударах по российской инфраструктуре. Компания Palantir активно работает на Украине через программу Maven Smart System — ту самую, что ранее применялась для ударов по Венесуэле и Ирану. Сейчас эта система анализирует не только спутниковые снимки и данные радиотехнической разведки, но и сигналы мобильных телефонов, излучение гражданских объектов. На основе этого анализа программа сама определяет наиболее уязвимые цели и направляет туда дроны.

Кнутов считает это признаком нового уровня вмешательства Запада в конфликт: цели для уничтожения теперь фактически выбирает американская компания. По его мнению, у России в такой ситуации остаётся один путь — разрезать Украину на изолированные друг от друга районы, отключив её от поставок топлива и электроэнергии.

ПВО против дронов нужно строить заново

Главной задачей эксперт назвал создание войск противовоздушной обороны, изначально рассчитанных на борьбу именно с беспилотниками. Существующая система ПВО строилась для перехвата самолётов, крылатых и частично баллистических ракет — а не роёв дронов, и это принципиально другая задача.

По описанию Кнутова, такие войска должны состоять из компактных радиолокационных станций, операторов дронов-перехватчиков, мобильных огневых групп и зенитных установок нового поколения — тех, что Запад уже применяет на Украине. Вся система работает в автоматическом режиме: радар обнаруживает цель, информация уходит на командный пункт, а оттуда — напрямую на зенитную установку, которая разворачивается и открывает огонь без участия человека. Снаряды с программируемым взрывателем подрываются на заданном расстоянии от дрона и поражают его осколками — это экономит боеприпасы и повышает точность.

Подобные комплексы, считает эксперт, должны стать в России массовым стандартом, а не единичными образцами на выставках.