Иранская делегация ушла с переговоров после угроз Трампа уничтожить страну

Переговоры между Ираном и США в Швейцарии завершились скандалом, не успев толком начаться. Иранская делегация встала из-за стола и покинула место встречи. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

Причиной ухода иранцев стали слова Дональда Трампа. Американский президент пригрозил Тегерану уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. Формулировка прозвучала жёстко, и иранская сторона восприняла её именно как ультиматум, а не как дипломатическую риторику.

Тасним приводит короткое, но однозначное заявление: иранская переговорная команда ушла с переговоров в знак протеста против угроз Трампа.

Помимо угрозы уничтожением, Трамп сделал ещё одно заметное заявление. По его словам, Вашингтон готов сам установить контроль над Ормузским проливом, если в этом возникнет необходимость. Для Тегерана подобная перспектива выглядит как прямое вмешательство в стратегически важную для региона зону — через пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Пока неизвестно, продолжатся ли переговоры в ближайшее время или демарш иранской делегации означает их фактическую заморозку.