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Погода

Погода 22 июня в Рязанской области: переменная облачность, гроза и до плюс 27 днём

Алексей Самохин
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Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал прогноз погоды на 22 июня. Синоптики обещают переменную облачность, ночью в большинстве районов осадков не предвидится. Днём картина меняется: местами пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах не исключена гроза.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут усиливаться до 10–15 метров в секунду — этого достаточно, чтобы создать проблемы на дорогах и линиях электропередач.

Температурный фон выглядит вполне летним. Ночью столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22…плюс 27 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Тем не менее в большинстве районов области сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Речь идёт о возможном обрыве линий электропередач и связи, сбоях в работе транспорта, росте числа ДТП, обрушении слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов, падении деревьев, повреждении кровли и авариях в коммунальных системах.

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