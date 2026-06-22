Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 23 июня

Во вторник, 23 июня, на нескольких улицах Рязани временно отключат холодное водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Рязани».

Ограничения затронут жилые дома, а также ряд образовательных и социальных учреждений. Воду будут отключать в два этапа по разным адресам.

С 09:30 до 11:00 подачу холодной воды приостановят по адресам:

ул. Лермонтова: д. 8, 10, 12, 14 (детский сад №96), 16, 18, 20, 20 (Ресурсный центр социального обслуживания населения), 20 (Управление по обеспечению деятельности мировых судей), 22 (школа №15);

д. 8, 10, 12, 14 (детский сад №96), 16, 18, 20, 20 (Ресурсный центр социального обслуживания населения), 20 (Управление по обеспечению деятельности мировых судей), 22 (школа №15); ул. Фирсова: д. 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1 (детский сад №91), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24.

С 09:00 до 17:00 холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Высоковольтная: д. 25а, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29а, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 2 (детский сад №102), 33а (котельная), 35, 37;

д. 25а, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29а, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 2 (детский сад №102), 33а (котельная), 35, 37; 4-й Новопавловский проезд: д. 12;

д. 12; ул. 5-я Линия: д. 56/52.

Рязанцев просят заранее учесть данную информацию и сделать необходимый запас воды.