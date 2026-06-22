Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото - официальный сайт ЛДПР
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Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

Валерия Мединская
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В 2026 году Россия отметила 80-летие со дня рождения экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его прогнозы о будущем страны всегда находятся в центре внимания. Согласно пророчествам политика, с этого года для России начнётся эра процветания и величия.

Что ещё известный политический пророк предсказал Российской Федерации и всему миру в ближайшие годы и десятилетия?

2026 год: «великое обнуление», конец СВО, развал НАТО

Нынешний год Владимир Жириновский называл моментом «великого обнуления» и «точкой бифуркации». Основатель ЛДПР был убеждён, что именно в 2026 году завершатся боевые действия. Ещё задолго до начала спецоперации он рассматривал несколько сценариев решения украинского кризиса. Наиболее вероятным он считал именно военную спецоперацию, которую в итоге начала Россия в 2022 году. По мнению лидера ЛДПР, помимо Крыма, в состав России войдут Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также земли Новороссии.

Несмотря на трудности, Жириновский был уверен: 2026 год будет для России позитивным. Он предрекал запуск механизма импортозамещения, стабильный заработок на высоких технологиях и сельском хозяйстве. И уверял, что страна выйдет из санкционного давления обновлённой и окрепшей.

Говорил политик и о кардинальных сдвигах на мировой арене. По его словам, в 2026 году НАТО развалится из-за внутренних противоречий. Гегемония Соединённых Штатов уйдёт в прошлое. На смену им придут новые центры силы — Москва и Пекин.

2030 год: стратегическое доминирование России

К 2030 году Россия, по замыслу Жириновского, должна выйти на новый уровень развития. Его прогнозы основывались на вдумчивом анализе ситуации, а не на мистике. Стране больше не придётся бороться за выживание, начнётся период стратегического доминирования.

К этому времени Россия, по прогнозу политика, обретёт полный суверенитет. «Избавится от предателей» — то есть от остаточного западного влияния внутри элит. Российская армия станет сильнейшей в мире. А сама страна превратится в самодостаточную сверхдержаву.

Китай и Россия: союзники до конца

Жириновский предсказывал, что именно к 2030 году Пекин окончательно поймёт одну простую истину. Выжить в противостоянии с коллективным Западом можно только в тесной связке с Москвой.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника», — заявлял политик.

2050 год: «Клуб пяти» и новый миропорядок

Самый светлый прогноз, как охарактеризовала его дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, касается середины нынешнего века. К 2050 году, по мнению Жириновского, должен завершиться глобальный передел мира.

Образуется так называемый «Клуб пяти». Москва войдёт в пятёрку главных мировых столиц наравне с Вашингтоном, Пекином, Дели и Брюсселем.

Установится новый миропорядок. Но не тот, о котором мечтали глобалисты. Россия будет контролировать обширную зону влияния. Она включит Среднюю Азию, Турцию, Иран и Афганистан. США сосредоточатся на Южной Америке. Европа — на Африке. А Китай с Индией — на Юго-Восточной Азии.

Сбывшиеся пророчества Жириновского

Многие пророчества политика уже сбылись с пугающей точностью. От возвращения Крыма в состав Российской Федерации до предсказания президентства Барака Обамы. И даже даты начала специальной военной операции, в которой он ошибся всего на два дня.

Если верить Жириновскому, то в 2026 году Российская Федерация завершит активную фазу противостояния, в 2030-м начнёт пожинать плоды абсолютного суверенитета. А к 2050-му официально станет одним из мировых центров принятия решений.

Осталось совсем немного. Всего несколько лет до первой важной даты, которую озвучивал политик. И чуть больше двух десятилетий до финала. Время покажет, насколько точен был великий провидец. Но то, что его пророчества продолжают сбываться, отрицать уже невозможно.

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