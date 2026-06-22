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Общество

В Рязанской области курьеры стали одной из самых востребованных летних подработок

Алексей Самохин
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С началом летнего сезона сфера доставки стала одним из ключевых направлений для частичной занятости. Согласно данным совместного исследования HeadHunter и «Самоката», доля вакансий для курьеров среди всех предложений с частичной занятостью в России достигла 38%. Это максимальный показатель с начала 2026 года, сопоставимый лишь с пиковым предновогодним периодом.

Рынок подработки в целом демонстрирует уверенный рост. Весной 2026 года число предложений с частичной занятостью в стране увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом — со 171 до 197 тысяч вакансий, на которые соискатели оставили почти 17 миллионов откликов. При этом сегмент доставки показал трехкратный рост спроса на сотрудников в годовом выражении. Курьерская деятельность вошла в число лидеров по интересу соискателей, собрав 5% от всех весенних откликов (больше оказалось только у упаковщиков и комплектовщиков — 6%).

Динамика спроса на курьеров заметна и в регионах Центральной России. В лидерах по приросту вакансий в апреле и мае относительно февраля-марта оказались Смоленская (рост в 2,7 раза) и Костромская (в 2,3 раза) области. В Рязанской области число предложений для курьеров за этот период увеличилось в 1 раз. При этом на долю Рязанского региона сейчас приходится 1% от всех откликов соискателей в ЦФО (без учёта Москвы), в то время как главным центром притяжения остаётся Подмосковье (40% откликов).

Аналитики разрушают стереотип о том, что доставка привлекает исключительно студентов. Средний возраст курьера-партнёра составляет 27 лет, а основная аудитория направления — люди от 18 до 45 лет (77% откликов). Примечательно, что курьерская сфера привлекает более зрелых кандидатов чаще, чем рынок подработки в целом: доля соискателей в возрасте 36–45 лет здесь выше (22% против 21%), а молодёжи от 18 до 25 лет — ниже (30% против 35%).

Большинство соискателей в доставке — мужчины (69% откликов). Тем не менее в сегменте постепенно растёт и женское присутствие. В частности, доля женщин среди партнёров «Самоката» достигла 7%, причём наиболее активно они представлены в возрастной группе от 40 до 60 лет. Для остального рынка частичной занятости пропорция противоположная: в целом по стране среди ищущих подработку женщин большинство — 58%.

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